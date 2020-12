Andressa Urach e Thiago Lopes Bruno Dias / Divulgação

Por IG - Gente

Publicado 23/12/2020 16:45 | Atualizado 23/12/2020 16:46

Andressa Urach se casou com Thiago Ramos na última segunda-feira (21) e já tem planos com o novo marido. A modelo, que já é mãe de um adolescente, contou que planeja ter três filhos com o amado e inclusive já deu início as tentativas de engravidar. "Já começamos na noite de núpcias, mas estarei fértil apenas em 26 de dezembro", disse em entrevista ao colunista Leo Dias.

"Thiago quer muito ser pai e nós já escolhemos até os nomes. Serão três filhos: Milena, Leon e Samuel. Eu sou completamente apaixonada pelo meu marido e amo cuidar dele. Nós já estamos providenciando um bebê", Andressa contou.

