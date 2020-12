Fernanda Gentil dá seu relato sobre a covid-19 Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 10:21 | Atualizado 24/12/2020 10:25

Rio - Fernanda Gentil, que já havia revelado ter sido infectada pelo novo coronavírus, resolveu falar um pouco mais sobre a doença no Stories, do Instagram, na noite desta quarta-feira. A apresentadora disse que logo suspeitou que não estava "normal" quando começou a sentir os primeiros sintomas.

"Acordei um dia entupida, coisa que não acontece normalmente. Congestão nasal, frequentemente. Eu sou muito alérgica, mas sempre vem com aviso antes. Já vou sentindo que estou gripando. Acordei muito entupida e falei: 'Não é normal, está estranho isso'", iniciou a apresentadora.

"Liguei o alerta completamente. Já fiquei meio à distância, fiquei acompanhando, monitorando. Foi evoluindo uma sensação de gripe forte, então decidi fazer logo esse exame, porque a conta não está fechando. E aí, deu", revelou.

A apresentadora terminou seu relato pedindo para que as pessoas fiquem alerta aos sinais do corpo, principalmente em um momento em que o nível de contágio está tão alto em todo o mundo. "Não subestimem, não ignorem os sinais do corpo de vocês, porque ele fala mesmo. Às vezes, fala o que a gente não gostaria de ouvir, mas a gente precisa para poder resolver qualquer questão".