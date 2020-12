Xuxa responde carta de fã após mais de 30 anos Reprodução

Por iG

Publicado 24/12/2020 13:32 | Atualizado 24/12/2020 13:33

São Paulo - Um fã da Xuxa recebeu um presente de Natal adiantado da apresentadora. Ela respondeu uma cartinha que ele tinha mandado uma cartinha há mais de 30 anos, quando a rainha dos baixinhos apresentava o programa “Xou da Xuxa”, da Rede Globo.

Era muito comum no programa a Xuxa responder as cartas que eram enviadas por seus fãs de todo o Brasil. Anos depois, foi a vez da cartinha de Alfredo Stadherr ser notado, ele tinha seis anos na época que mandou.

Na carta dizia que ele assistia o programa todos os dias e também das coisas que mais gostava que eram “os desenhos, as brincadeiras e o moderninho”.

"Aqui é a tia Xuxa, estou um pouco atrasada pra responder sua cartinha, já que você escreveu com 6 anos e hoje já está com 40, mas sinto no meu coração que uma vez baixinho sempre baixinho, e nesse ano tão difícil onde meus beijinhos viraram demonstração de desamor e desrespeito com o próximo, eu vou apenas te agradecer por você hoje ser um diretor, um homem que acreditou nos seus sonhos e deixou meu coração cheio de orgulho, acredite te dei um beijo imaginário, pois eu também senti teu abraço na sua cartinha", disse a apresentadora.