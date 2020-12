Por O Dia

Publicado 25/12/2020 09:53 | Atualizado 25/12/2020 10:05

Após passar três dias internado, o ex-BBB Victor Hugo deixou a UTI nesta quinta-feira (24). O psicológo está com Covid-19, teve pneumonia, mas já respira sem suporte de oxigênio, segundo a secretaria de saúde de Alagoas."Victor Hugo recebeu alta da UTI e se encontra em um leito de enfermaria sem necessidade de suporte de oxigênio, apresentando melhora considerável no quadro clínico", disse a nota.Victor Hugo estava de férias no estado de Alagoas, e participou da polêmica festa organizada por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia