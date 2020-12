Por O Dia

Publicado 25/12/2020 11:18

Maiara ganhou um presente de Natal pra lá de especial do namorado Fernando Zor. A cantora recebeu um buquê gigante de 732 rosas vermelhas do amado, com quem está junto há dois anos, entre várias idas e vindas.

"Meu Natal há dois anos tem um sentido especial! Meu presente de Deus é você, te amo! Feliz Natal!", escreveu Maiara na legenda da foto publicada no Instagram.Ela dividiu um pouco da história dela com Fernando nos stories da rede social. "Gente, queria dividir com vocês um momento muito especial. O Natal pra mim, além de ser um momento muito especial, que eu brindo com a minha família, que a gente comemora o nascimento do menino Jesus, também foi a época do ano que eu comecei minha história com o Fernando. Foi onde a gente começou a conversar e se conhecer melhor. Foi em um show que a gente fez há dois anos atrás, do dia 23 para o dia 24. E aí eu fiquei o Natal inteiro conversando com ele e hoje ele me mandou um buquê lindo, maravilhoso e um cartão muito especial", contou, mostrando a cartinha do amado.