Ex-BBB Marcela McGowan posa de mãos dadas com namorada, a cantora Luisa Reprodução Internet

Por iG

São Paulo - Marcela McGowan, depois de assumir o relacionamento com a cantora Luiza, dupla com Maurílio, mostrou na noite deste sábado um momento de troca de carinhos com a sertaneja.

Em stories do Instagram, ambas publicaram foto em que aparecem de mãos dadas. No começo da semana, Marcela confirmou que está "conhecendo melhor" a artista. "É tudo muito recente não tem o que falar", disse Marcela, por meio da assessoria, à coluna de Fábia Oliveira.

As duas se conheceram em uma viagem para Maragogi, em Alagoas. Marcela está acompanhada das também ex-BBBs Gizelly Bicalho, Ivy Moraes e Hariany Almeida.