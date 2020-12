Por IG - Esporte

Publicado 27/12/2020 15:43

Aproveitando férias no Brasil por conta de lesão sofrida no tornozelo, Neymar parece não se importar muito com a pandemia do novo coronavírus e organiza uma super festa para comemorar a chegada de 2021.Apelidado de "Neymarpalooza", o festival promovido por Neymar teria começado no dia 25, segundo Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", e só terminará no Réveillon.O jogador do PSG deve receber cerca de 500 pessoas, que são proibidas de entrarem com celular na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.Segundo Léo Dias, colunista do "Metrópoles", a festa de Neymar terá shows de diversos artistas, como Wesley Safadão, Ludmilla, Alexandre Pires, Menos é Mais, Léo Santana, Harmonia do Samba, Bruninho e Davi, Kevinho e Jeito Moleque.