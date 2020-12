Rennan da Penha lança mais duas músicas do DVD 'Segue o Baile' Dick Xavier

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 17:38 | Atualizado 27/12/2020 18:07

Na madrugada deste domingo, 27, o DJ Rennan da Penha se apresentou em uma casa de show completamente lotada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor publicou nas suas redes sociais o evento que tinha o nome “Pré-Reveillon - Festa do Branco”.

Rennan foi duramente criticado na internet. Por isso, ele postou uma série de stories na tarde deste domingo, explicando a situação. "Fui contratado para fazer dois shows. Sei que vai ter muita gente falando que é errado fazer show numa pandemia, mas é uma coisa que eu não escolhi, assim como meus 25 funcionários também não escolheram", explicou o artista, citando também os empregados da casa de shows, que "também precisam de emprego".

As críticas surgiram após os vídeos do evento viralizarem na internet. Em um dos stories de Rennan durante a festa, ele aparece cantando a sua produção “Modo Turbo”, nova música de Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta. É possível ver que o lugar está aglomerado e as pessoas não estão seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.