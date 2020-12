Por O Dia

Paolla Oliveira deixou os seguidores atônitos com a sua beleza sem filtro, postada neste sábado (26), no Instagram.No clique, ela aparece de maiô estampado, tomando sol em uma cadeira confortável, radiante.Os elogios chegaram rápido! "A luz do Sol favorece ainda mais a sua luz própria", escreveu uma seguidora. "Passou protetor solar? Branquinha desse jeito, vai virar pimenta", disse uma fã preocupada. "Mas você vai derreter!", brincou outra pessoa.