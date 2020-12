Lívia Andrade reprodução do instagram

Por O Dia

Rio- Lívia Andrade deixou os internautas babando ao posar com um biquíni fio-dental em uma praia de Aruba, no Caribe. A apresentadora mostrou suas curvas perfeitas e o bumbum bem empinadinho. As imagens foram publicadas no Instagram, nesta segunda-feira.

"Era surra de beleza que vocês queriam? Então toma", brincou um internauta. "Zero defeitos", comentou outro.