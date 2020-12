Biel pinta o cabelo de azul reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 14:54

Rio - Biel está animado com a chegada de 2021. Prova disso, é que o cantor radicalizou em seu novo visual e pintou o cabelo de azul.

O funkeiro mostrou o resultado no Instagram, nesta segunda-feira. "Super Sonic modo on. Tá aprovado o look pro réveillon?", brincou ele.

O novo visual dividiu a opinião dos internautas: "Não gostei" e "Top, diferente" foram alguns dos comentários.



