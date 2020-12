Tierry e Gabi Martins reprodução do instagram

Publicado 28/12/2020 15:59 | Atualizado 28/12/2020 16:02

Rio - Tierry publicou uma foto no maior clima de romance com Gabi Martins no Instagram Stories, nesta segunda-feira. Os dois estão juntinhos em em Morro de São Paulo.

Gabi também compartilhou um momento ao lado do amado em sua rede social. Ela publicou um vídeo dos dois dançando coladinhos.

Vale lembrar que a cantora chegou a negar o romance ao dizer que passaria o Réveillon solteira.