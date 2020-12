Luísa Sonza reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:30 | Atualizado 28/12/2020 19:35

Rio - Luísa Sonza posou com um biquíni fio-dental, que deixava seu bumbum em evidência, durante um passeio de lancha com seu namorado, o cantor Vitão. Os cliques foram publicados no Instagram, nesta segunda-feira.

Nas imagens, é possível ver que a cantora está com o corpão em dia. Ela ainda ganhou muitos carinhos e até mesmo um chega mais do amado.