Por O Dia

Rio - Depois de ser filmado em uma festa em Jurerê e ter sido exposto por Gkay nas redes sociais , Rezende veio a público se defender. "Eu, realmente, deveria esperar amanhã para explicar para vocês, explicar e tal. Mas eu não consigo. Eu fiquei muito chateado, até com a própria Gkay achando que eu fiz tal coisa, sendo que eu não fiz. Não fiz, não fiz. As pessoas falam à toa. Vou usar os stories para pedir para essa pessoa, para essa garota: 'posta, posta essa conversa comigo que você fala que tem. Não tem nada. Não falei com você, não fiz nada. Mas eu quero que, se você tiver essas coisas, que você poste'", disse.