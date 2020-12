Anitta e Gkay reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 12:34 | Atualizado 29/12/2020 12:36

Rio - Após anunciar o término de seu relacionamento com Rezende e publicar a frase "Thank You, Next (Muito obrigada, próximo)", no Twitter, Gkay foi 'consolada' por Anitta.

"Tá entendendo agora, miga?", perguntou a Poderosa.

