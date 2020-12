Luiz Fernando Guimarães e o marido Reprodução

Publicado 29/12/2020 13:04

Rio - Luiz Fernando Guimarães contou que seu companheiro, o empresário Adriano Medeiros, foi infectado com o novo coronavírus e precisou ser internado, através de uma publicação no Instagram, nesta terça-feira. Ele confessou que também testou positivo para a doença, mas que teve sintomas leves.

"Sim, meu companheiro Adriano está internado com Covid, mas já está no quarto, se recuperando super bem e já já estará de volta ao nosso lar. Eu acabei me contaminando também, porém senti pouquíssimos sintomas. Estamos bem agora, que o turbilhão já passou!!! Fiquem tranquilos... e se cuidem!!!", escreveu o ator.