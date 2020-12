Jojo Todynho é tietada por fãs reprodução do instagram

Rio - Vencedora de 'A Fazenda 12', Jojo Todynho chamou a atenção dos fãs ao ir em um shopping do Rio na noite de segunda-feira. Simpática, a cantora atendeu o pedido de fotos de todos os seus admiradores. O momento foi compartilhado no Instagram Stories.

"Meu Deus! Fizeram até fila para fotos", disse ela no vídeo.

Nesta terça-feira, ela voltou a falar sobre o momento e disse que não esperava causar tanto furor no local. "Olha, vou te contar, hein, que loucura, eu ainda tô muito assustada, com tudo, com tudo assim, que tá acontecendo, com o carinho das pessoas na rua, comigo. Tá sendo assim...eu sempre tive esse carinho, né, mas agora tá sendo em uma proporção que eu não tinha noção", destacou.