Bruna Marquezine, Rafa Kalimann e Manu Gavassi posam com os amigos reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 19:25

Rio - Nem nas férias Manu Gavassi e Bruna Marquezine têm descanso. Em uma ilha privativa em Angra dos Reis com Rafa Kalimann e um grupo de amigos, elas brincaram com os paparazzis que tentavam registrar alguns momentos deles no local.

"Quem postou primeiro, nós o os paparazzis aquáticos?", escreveu Manu em uma das publicações em seu Instagram Stories.

Na mesma rede social, Marquezine também comentou a situação: "Para os paparazzis que passaram aqui agorinha: Fiquem tranquilos! Já fizemos a entrega".