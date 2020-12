Pétala Barreiros, Marcos Araújo, Lívia Andrade Reprodução Instagram

Publicado 30/12/2020 08:06 | Atualizado 30/12/2020 09:40

Rio - Se engana quem pensa que as tretas ficaram na terça-feira. A madrugada desta quarta-feira começou quente com o desabafo de Lívia Andrade nas redes sociais. A apresentadora se revoltou a se pronunciar sobre o caso de traição do qual foi citada. A influenciadora digital Pétala Barreiros, ex de Marcos Araújo, que neste momento está curtindo de férias com Lívia no México, afirmou que foi traída pelo empresário com ex-apresentadora do SBT. 'Não precisava ter me envolvido nessa p****', gritou.

Entre a defesa, Lívia acusou a ex-mulher de Marcos de ser amante e não ela. No caso, Pétala ainda era menor de idade quando se envolveu o empresário, inclusive, tendo engravidado ainda adolescente do homem já adulto e casado à época. Para se defender, a apresentadora continuou levantando o histórico da jovem e inclusive chegou a dizer que o pai de Pétala foi preso por tentativa de roubo.