Rio - Após circularem vídeos de uma batida policial na casa de Elba Ramalho em Trancoso, na Bahia, a cantora resolveu se pronunciar. Elba confirmou que a polícia local interrompeu uma festa de grandes proporções, mas disse que não tinha relação com o evento. Elba foi categórica ao dizer que a casa estava alugada desde o Natal e ela, hospedada em um resort na região.

"Nesse exato momento, eu tô no olho do furacão. A mídia resolveu me pegar de pode expiatório de uma história que eu não tenho nada a ver com ela. Eu estou em Trancoso, hospedada no Club Med, que fica a alguns quilômetros de Trancoso. A minha casa está alugada do dia 25 de dezembro a 4 de janeiro. Isso é praxe, todo ano a gente aluga. E eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nessa proporção que aconteceu. No momento da festa, eu estava na igreja, assistindo uma missa", disse a cantora.

"É chato porque nós artistas temos que dar bom exemplo. Não sei quem vai responder por isso. A polícia parou a festa que estava acontecendo na minha casa, mas não era minha", completou.

