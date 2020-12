Zeca Pagodinho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 12:30 | Atualizado 30/12/2020 12:31

Rio -Zeca Pagodinho divertiu os internautas ao 'se apropriar' de um meme de John Travolta, no filme Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994), para falar sobre a falta de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O vídeo foi publicado no Instagram, na madrugada desta quarta-feira.

"Procurando a vacina... Vem 2021!", escreveu o sambista.

Recentemente, em entrevista ao Fantástico, o cantor chegou a revelar que pretende se vacinar. "Tomo em qualquer lugar, me chamando eu vou", disse.

