Virgínia Fonseca reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 19:12

Rio - Grávida do primeiro filho com Zé Felipe, Virgínia Fonseca mostrou a barriguinha ao publicar uma foto de biquíni no Instagram, nesta quarta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda, a digital influencer brincou sobre as mudanças de seu corpo. "Os peitos cheio de leite, o umbigo já ficando diferente e um sentimento de amor que não tem igual.. É a tal da gravidez, né?!", escreveu ela.

Virgínia espera uma menina, que se chamará Maria Alice.

Publicidade