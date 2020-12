Marília Mendonça reprodução do instagram

Rio - Marília Mendonça mostrou um momento fofo com o filho no Instagram, nesta quarta-feira. Na Bahia, ela levou Léo, de um aninho, para ver pôr do sol à beira mar.

"Você me apresenta o amor e eu te apresento o a(mar)", escreveu ela na legenda.

O menino é fruto do relacionamento da sertaneja com o cantor Murilo Huff.

