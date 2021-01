Juliana Paes Agnews

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 21:49

Rio - Juliana Paes voltou a desfilar sua beleza e boa forma nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. Com um biquíni de estampa animal print e óculos escuros, ela tomou banho de mar e fotografou o por do sol com o celular. A atriz estava acompanhada da família e alguns amigos no local.