De maiô, Juliana Paes leva os filhos à aula de surfe em praia do Rio

Rio - Juliana Paes mostrou sua boa forma nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. A atriz esteve no local para acompanhar as aulas de surfe dos filhos: Pedro e Antônio. Enquanto esteve no local, Juliana se divertiu ao lado das crianças e do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista.

