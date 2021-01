Nego do Borel Reprodução

Publicado 14/01/2021 09:52 | Atualizado 14/01/2021 10:42

Rio - Nego do Borel se pronunciou sobre as acusações envolvendo seu nome na tarde desta quarta-feira , mas os seguidores especulam que o cantor deva falar ao público novamente. O que levantou as suspeitas foi que, durante a madrugada, Nego resolveu fazer algumas alterações em suas redes sociais. Além de deixar de seguir a ex-amante Lisa Barcelos, o cantor também mudou sua foto de perfil, onde aparece fazendo carinho em um camelo.

Para os seguidores, as estratégias podem fazer parte de uma mudança de postura do cantor. "A advogada: bota uma foto com mais cara de mocinho", escreveu uma seguidora. Em outro comentário, uma mulher destacou até o uso da foto com um animal para melhorar a imagem do funkeiro. "Ai que lindo, ele ama os animais", debochou.

Resta esperar por esse novo pronunciamento e saber se essas estratégias iram funcionar na defesa do cantor que, além das traições - já admitidas por ele após a polêmica -, também foi acusado de racismo e agressões.