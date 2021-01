Nego do Borel Reprodução

Publicado 13/01/2021 16:26 | Atualizado 13/01/2021 16:42

Post do Nego do Borel Reprodução Nego do Borel usou as redes sociais para desabafar nesta quarta-feira (13) sobre a avalanche chamada Duda Reis. O cantor falou que está vivendo os piores dias de sua vida e que precisou de um tempo para refletir sobre a situação antes de se posicionar. "Tem saído muitas mentiras sobre o meu respeito, coisas que me deixam triste, mas não vou ficar discutindo e sim provar a minha inocência. Sobre o posicionamento da minha ex-, o fato é que me surpreende e tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas", começou o funkeiro.

O cantor fez seu primeiro pronunciamento após sua ex-noiva, Duda Reis, trazer à toda detalhes do relacionamento abusivo que viveu com o cantor. Através dos stories do Instagram, Nego falou previamente sobre acontecimentos recentes antes de efetivamente se pronunciar com detalhes sobre tudo.

Eu estou vivendo com certeza um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe a público antes para não expor terceiros", diz o cantor sobre o caso que teve com a influenciadora Lisa Barcelos, na época em que ainda tinha um relacionamento com Duda.

"Mas ao contrário do que vem sendo feito por ela, não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Por questão de princípios é algo que eu não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher, a não ser que seja extremamente necessário", diz Nego, antes de encerrar seu primeiro posicionamento oficial. Ele garante que em breve deve falar mais.