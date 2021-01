Nathalia Dill e a filha reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 18:47 | Atualizado 14/01/2021 18:50

Rio - Duas semanas após dar à luz Eva, Nathalia Dill publicou as primeiras fotinhos do parto da primeira filha no Instagram, nesta quinta-feira, e se desculpou pelo sumiço das redes sociais.

"Duas semanas que Eva chegou e virou nossa vida de cabeça pra cima, pra baixo, de um lado e do outro hahahahah. Dei uma sumidinha daqui, mas vocês entendem né? Hoje, queria dividir com vocês um pouco desse momento tão especial, quando Eva chegou nos meus braços", escreveu a atriz na legenda.

A menina veio ao mundo no dia 28 de dezembro e é fruto do relacionamento da atriz com o músico Pedro Curvello..