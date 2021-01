Tati Quebra Barraco Divulgação

Publicado 15/01/2021 08:49 | Atualizado 15/01/2021 09:02

Rio - Uma dinâmica que consiste em se fazer perguntas que devem ser respondidas com "verdade" ou "mentira" viralizou nas redes sociais. A funkeira Tati Quebra Barraco, de 41 anos, entrou no jogo e ainda revelou o número de intervenções cirúrgicas feitas ao longo da vida.

"Já fez quantas cirurgias plásticas? E quais?, perguntou um seguidor curioso, que recebeu uma resposta direta da cantora: "Verdade, 26", com uma foto sua de corpo inteiro para ilustrar a postagem.

Apesar disso, Tati, que despontou e ficou famosa no cenário do funk nos anos 2000, não chegou a mencionar quais cirurgias fez, nem em quais parte do corpo.



