Danielle Winits Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 13:35

Rio - Danielle Winits não escondeu a beleza em selfie somente de biquíni. A atriz deixou os seguidores impressionados, nesta sexta-feira, com clique ousado que deixou em evidência os seios da musa.

“Pensando bem, não quero #TBT não. Quero aqui agora & além”, escreveu Danielle, que participou recentemente do quadro "Dança dos Famosos", no "Domingão do Faustão" na Rede Globo, no qual chegou até a final.



Surpresos com o registro, os fãs e seguidores, claro, elogiaram muito a loira. "Está muito linda", elogiou uma seguidora. “Mulher, que beleza é essa?”, perguntou outro. “Tentadora, sensual, linda e muito sexy”, disparou um terceiro admirador.