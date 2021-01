Títi Ewbank Gagliasso Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 13:20

Rio - Bruno Gagliasso já assumiu que é pai coruja e, nesta segunda-feira, isso ficou ainda mais claro. O ator, que adora interagir com seus seguidores nas redes sociais, postou uma foto da sua filha Chissomo no Instagram. A pequena, conhecida como Títi, fez carão para o clique do papai e foi homenageada na legenda. "Pro dia nascer feliz...AMOR da minha VIDA!", escreveu Bruno.

Nos comentários, também não faltaram elogios para a menina de apenas sete aninhos, que é irmã de Bless e Zyan. "A beleza, meu Deus!", comentou a cantora Teresa Cristina. "Rainha absoluta", disse Luana Xavier. "Ahhh que lindaaaa", escreveu a atriz Deborah Evelyn.