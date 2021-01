Paula Sperling reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 14:22

Rio - Paula Sperling usou seu Instagram, nesta quarta-feira, para contar as sequelas que teve da Covid-19, mesmo após ter se curado. A campeã do 'Big Brother Brasil 19' disse aos internautas que está com o paladar alterado.

"Hoje eu estou viva pós-Covid, mas não sinto mais o gosto do pequi, que é uma das minhas comidas preferidas. Esse é um chup-chup de pequi e um de maracujá. Não sinto. Detonou o meu paladar. Para mim, fica com o mesmo gosto o pequi e o maracujá, um gosto meio enjoado. Muito triste com isso. Eu quero tomar pequi de novo", comentou ela.