Publicado 20/01/2021 14:57 | Atualizado 20/01/2021 15:37

Rio - Henri Castelli mostrou o que está comendo após ser vítima de agressão no final de 2020 em Barra de São Miguel, Alagoas. O ator alega que foi agredido por quatro homens em uma briga e teve que passar por uma cirurgia na mandíbula após o incidente. Ainda em recuperação, ele contou no stories que está se alimentando apenas de comidas frias e pastosas."Pensa em uma comida boa para quem tem que comer comida pastosa ainda. Fria, mas muito boa. Não trocaria por nenhum churrasco", disse Henri gravando o prato. " Não falando mal de churrasco, mas isso aqui está muito bom. Me recuperando e a alimentação é comida pastosa e líquida", ele completou.