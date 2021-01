Henri Castelli Divulgação/Márcio Farias

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 21:41 | Atualizado 11/01/2021 22:06

Henri Castelli usou as redes sociais nesta segunda-feira para fazer um desabafo. Nos Stories, do Instagram, o ator afirmou ter sido agredido e desmentiu a própria versão de que teria se machucado na último semana de 2020.

Nos vídeos, ele também afirmou que não se envolveu em brigas. "Anunciaram há pouco que eu entrei numa briga em Alagoas, o que não é verdade. Foi muito triste o que aconteceu comigo. Vocês devem ter visto que eu dei entrada na Santa Casa de Alagoas no final do ano por ocasião de um acidente na academia. Mas a verdade é que não foi um acidente e não foi na academia. Eu fui agredido covardemente, sem que eu pudesse reagir ou me defender", começa.

"Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, pelo pescoço, jogado no chão e fui agredido. Vítima de socos e chutes no rosto, que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula", relembra.