Juliana Boller

Por Isabelle Rosa

Publicado 22/01/2021 07:00

Juliana Boller é um dos grandes destaques da novela Gênesis, da Record TV, que estreou na última terça-feira. A atriz interpreta Eva, a primeira mulher do universo. Ao DIA, ela confessa que foi uma grande responsabilidade dar vida a personagem.

"Com certeza. Primeiro, que a gente se uniu e estudou muito para abolir um pouco essa culpa da Eva. Fazer com que a culpa fosse do casal em si, das escolhas daqueles seres humanos. Isso foi muito importante: tirar das costas do feminino a responsabilidade pela dor do mundo, pela maldade. Outra responsabilidade é que a gente não tinha nenhuma referência do pós-Éden, de Adão e Eva. A gente não conseguiu encontrar nada em audiovisual que a gente pudesse ter alguma referência. É uma responsabilidade grande mostrar o que ainda não foi filmado. Apesar de que isso também dá uma liberdade enorme", destaca.

Forte e decidida, a personagem traz à tona a bandeira do feminismo para a super produção da emissora. "A Eva traz a bandeira do feminismo através de cada situação machista e opressora que ela vai passar na trama. Está ali, implícito, uma bandeira bem grande do feminismo. Acho que é muito importante o espectador assistir esse tipo de cena. É muito comum ainda, infelizmente, hoje em dia, muitas mulheres ainda passam por situações agressivas, opressoras e machistas. Acho que foi uma escolha também da emissora mostrar esses tipos de atitudes, que não cabem na nossa sociedade, e que através de um olhar empático e uma aproximação daquela personagem, o espectador possa se transformar e refletir sobre seus atos", diz Juliana, que se considera feminista.

"Sim, sou feminista. Sou filha de feminista. Sou neta de feminista. Acho que nós ainda temos que lutar pela igualdade, pelo direito de escolha. Os espectadores vão ver que bons ares estão vindo e que essa nossa voz está cada vez mais forte pra gente conseguir finalmente um equilíbrio social", opina a atriz.

Juliana confessa ter pontos em comum com Eva. "Acho que toda mulher se identifica com Eva em algum lugar. Acho que realmente essa responsabilidade que colocaram em cima da mulher, de ter trazido as maldades pro mundo, não só nesse mito de Adão e Eva, mas também em vários outros que a mulher carrega isso. Acho que a gente sempre se identifica com esse arquétipo feminino que sofreu penalidades por causa de suas escolhas humanas, talvez não tão benéficas, mas de suma importância pra um aprendizado e evolução humana. Todo mundo vai se identificar um pouquinho com Adão, com Eva. Espero que transforme as pessoas de alguma forma essa história".

Sobre a novela, Juliana acha que o público vai continuar se identificando com as tramas, já que elas fazem a gente pensar na própria vida e nas escolhas que fazemos. "Além das pessoas estarem mais ávidas a um novo conteúdo na TV, acho que a história que a gente conta é uma história de amor, de família, de superação, de união. Acho que traz muitas lições inspiradoras pras pessoas".

Parceria com Carlo Porto



Na trama, Juliana contracena com Carlo Porto, que interpreta Adão. A atriz teceu vários elogios ao colega de elenco. "O Carlo é uma pessoa muito querida, doce, pró-feminista. Inclusive, eu e a Fernanda (preparadora de elenco) tínhamos que puxar dele muitas vezes atitudes agressivas que o Adão precisava. Uma raiva e sentimentos de agressão, que ele tinha uma dificuldade enorme de lidar. A gente ensaiava algumas cenas e ele no final dizia: 'por que ele faz isso com ela?', 'não é justo'. Ele é realmente uma pessoa muito doce. A gente trocou muito. Foi muito importante pra gente ter esse contato antes de gravar e foi muito enriquecedora essa troca", revela.

Figurino 'ousado'

Juliana explicou como encarou a questão do figurino, já que precisou usar pouca roupa nas gravações. "Do meio para o final da preparação a gente (ela e o Carlo) começou a usar um shortinho cor da pele e um top, no meu caso. Até para se familiarizar com essa ausência de figurino. O que foi muito legal porque quando a gente chegou no set, a gente já não tinha mais aquela vergonha de estar vestido daquele jeito, né? Tirando o frio, que muitas vezes eram cenas que tinham água (de chuva, cachoeira), e alguns insetos em alguns momentos por estar no meio do mato. Mas nada que um repelente não desse conta, né? (risos). Então, foi bem tranquilo assim na maior parte do tempo, tirando essas partes de natureza", diverte-se.

Segredos de beleza

Linda, a atriz compartilha seus segredos de beleza com as leitoras. Segundo ela, o importante é estar bem consigo. "Cada vez mais eu percebo que o segredo é a gente viver o presente, sem tentar se preocupar antecipadamente com coisas desnecessárias. Acho que a meditação traz muito essa ajuda. Acho que cada vez mais a gente se aproximar da gente mesmo e tentar viver o presente, estar presente. A questão da pandemia também trouxe pra gente o que realmente é necessário e fundamental na nossa vida. Acho que o resgate da relação familiar, isso tudo faz com que a gente se sinta mais seguro, mais feliz e portanto mais belo. É claro que também é muito importante a gente cuidar da saúde, da alimentação, ter um exercício prazeroso. Essa parte de olhar pra dentro de si, de meditar, ter a oração como meditação, tem me feito muito bem e eu acho que é fundamental para a gente manter o equilíbrio.