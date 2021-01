Thelminha é tietada durante plantão em hospital de Manaus Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 14:25 | Atualizado 21/01/2021 17:21

Rio - Thelma Assis, campeã do "BBB 20", está em Manaus, para ajudar no combate a covid-19. A ex-BBB é médica e viajou após serem veículadas notícias sobre a situação de calamidade em que se encontra a capital do Amazonas.

fotogaleria

Publicidade

Thelminha foi tietada por alguns fãs da área de Saúde, que compartilharam as fotos nas redes sociais. "Plantão com a Dra Thelma hoje. Toda minha admiração a ela que está aqui pra ajudar o Amazonas", escreveu a fisioterapeuta Ana Rocha.

De acordo com a assessoria de imprensa de Thelma, a médica está empenhada na campanha "Respira Amazonas". O estado sofre com a falta de oxigênio nos hospitais. "Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais", disse a porta-voz de Thelminha.