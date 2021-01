Carol Dieckmann compartilha bastidores de Treze Dias Longe do Sol com Selton Mello Reprodução

Publicado 21/01/2021 16:34

Rio - Carolina Dieckmann resolveu abrir a quinta-feira, dia mundial das recordações através do famoso #tbt, com uma sequência de fotos dos bastidores da série 'Treze Dias Longe do Sol', de 2017. Na trama, a sua personagem fica soterrada ao lado do ex, vivido por Selton Mello. Nas fotos, Carol mostra momentos sozinha, ao lado de Débora Bloch, com Selton Mello e até uma passagem de texto de Lima Duarte.

No post, Carol brincou sobre as lembranças ao criar uma nova palavra com o termo "bastidores". "Sequência de #tbts “bastidorísticos” de #trezediaslongedosol pra dizer q éramos felizes e sabíamos... hehehe;

saudade, amores! -e não, essa palavra “bastidorísticos” não existe, mas eu inventei agora!", escreveu.