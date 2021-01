Jojo Todynho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 19:42

Rio- Campeã de 'A Fazenda 12', Jojo Todynho apareceu cheia de estilo com uma bolsa da grife Chanel em uma foto publicada no Instagram, nesta quinta-feira. Mas se engana que a peça é da cantora.

"Vamos trabalhar porque do céu só cai chuva. Gente, eu estou de Chanel do Danilo [empresário]. Meu ombro quase caiu quando ele colocou! Não estou acostumada! Compro aquela bolsinha de R$ 29,99 que eu adoro!", brincou Jojo através de um vídeo publicado no Instagram Stories.