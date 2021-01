Por O Dia

23/01/2021 15:56

Rio - Rodriguinho divulgou um comunicado, neste sábado, sobre as acusações da ex-mulher, Nanah Damasceno. Na mensagem, o cantor pede desculpa à ex, que o acusa de ter agredido ela na festa de aniversário da neta do ex-vocalista do grupo Os Travessos.