A cantora Nanah Damasceno fez uma sequência de stories no início da tarde deste sábado (23) para falar sobre as denúncias de agressão que fez contra Rodriguinho, ex-vocalista do grupo Os Travessos. Rouca e visivelmente emocionada, ela explicou o motivo de ter deletado os posts que fez na noite da última quinta-feira (21), em que aparece chorando dizendo que o cantor bateu nela na festa de aniversário da filha da cantora Gaab e neta de Rodriguinho.

"Sempre mantive a minha vida pessoal no sigilo, tanto que demorei um ano para anunciar a minha separação e cada palavra daquele post é verdade. O meu bem maior são os meus filhos. Por conta deles, pela exposição que eu não quero ver eles passando, nem que eles vejam os pais deles passando, eu apaguei os posts. Fiz aqueles vídeos no impulso, com o meu emocional abalado, fiz algo que a Nanah não faria. Por isso retirei o vídeo do ar, porque eu pensei nos meus filhos. Não fui acuada, não fui pressionada. E pelos meus filhos, todas as medidas estão sendo tomadas e o que eu tomar de decisão em relação a isso, vou manter em sigilo. Tirei o vídeo apenas pela minha saúde mental. Estou me preservando e preservando os meus filhos", explicou Nanah que foi casada por nove anos com Rodriguinho. Os dois se casaram em 2010 e anunciaram recentemente a separação, mas quem acompanha a coluna sabe que eles já não estavam juntos há um tempo.

Quem presenciou a confusão viu o pagodeiro e a ex discutindo sobre feminismo momentos antes de Nanah se revoltar e jogar bebida no rosto da sogra e do cantor que, por sua vez, perdeu que reagiu agredindo a mãe de seus filhos na frente de todos. A criançada da festa infantil que os dois estavam presenciou, inclusive, a mesa em que eles se sentavam sendo derrubada no chão.



"Agi no impulso, me expus, e essa exposição eu não quero para mim. Todas as medidas serão em sigilos. Naquele momento eu fui corajosa de expor, mas sou corajosa também para dizer que postei aquele vídeo no impulso. Não vou mais falar sobre isso. Respeitem a minha decisão, por favor. Orem por mim, orem por nós. Todos os seres humanos erram. Uns erram mais, outros menos, as consequências são trágicas, às vezes, mas não vou perder a fé no ser humano", finalizou.

Os dois, apesar de separados, passaram as datas comemorativas de fim de ano em família e, recentemente, até viajaram com os filhos. Foi após chegar dessa viagem que Nanah Damasceno decidiu falar publicamente que não estava mais casada com o Rodriguinho.