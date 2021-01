Bruna Marquezine divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 13:49 | Atualizado 25/01/2021 14:29

Rio - Em entrevista à Glamour Brasil, Bruna Marquezine falou sobre a curiosidade que as pessoas têm em relação a sua vida pessoal. Ao ser questionada sobre o que não aguenta mais que fale ao seu respeito, a atriz fez um grande desabafo.

"O fato de dar entrevistas gigantes abordando assuntos tão relevantes, importantes e principalmente para falar sobre meu trabalho, que é o que eu tenho de mais precioso, para trocar com o próximo e sempre [os jornalistas] deixavam uma pergunta para o final, sobre minha vida pessoal, sobre meu relacionamento [com o jogador Neymar] que acabou virando público por ambos os lados. Era sempre muito frustrante ver a chamada da entrevista resumida a um namoro. Eu sentia que tinha perdido meu tempo, depois de horas de entrevistas falando sobre coisas que amo falar e via que tudo aquilo foi resumido a um namoro", afirmou ela.

À publicação, Bruna também confessou que não se imagina longe das câmeras. "Meu sonho é continuar atuando, sonho em ser atriz até ficar velhinha. Nunca vi minha carreira dividida, uma na TV, outra no cinema, outra no teatro. Eu enxergo como a minha trajetória, minha carreira, onde quer que seja. Onde eu me sentir desafiada, encantada eu vou trabalhar. Não vejo minha carreira fragmentada em fases ou tipo de obras. É um todo, quero sempre continuar trabalhando", destacou.