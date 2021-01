Ex-BBB Ivy Roberto Trumpas

Publicado 26/01/2021 15:46 | Atualizado 26/01/2021 15:51

Rio - Que situação! Ivy Moraes quase mostrou demais durante uma live com Mari Gonzales e Jonas Sulzbach, no Instagram, na última segunda-feira.

Tudo aconteceu quando o casal estava comentando o primeiro dia do 'Big Brother Brasil 21', da Globo, e decidiu ligar para a modelo. Ivy, no entanto, estava no banheiro quando aceitou a chamada da transmissão ao vivo. Ao deixar o local e ir para o quarto, a morena se esqueceu do espelho e quase apareceu nua.

"Amiga, o espelho atrás, cuidado!", alertou Mari. Ivy se assustou e colocou o dedo na tela do celular, enquanto o casal ria da situação. "Eu apareci pelada no espelho?", perguntou a modelo, aos risos.



A verdade é que tudo não passou de um susto. Só deu para ver as costas nuas de Ivy bem rápido no vídeo.