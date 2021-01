Gusttavo Lima e Marcão, personal trainer reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 15:55 | Atualizado 26/01/2021 16:03

Rio - Gusttavo Lima lamentou a morte de Marcos Leandro da Silva, que era conhecido como 'preparador físico dos famosos', em seu Instagram Stories, nesta terça-feira. O profissional morreu devido uma parada cardiorrespiratória, na última segunda-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Foi você que me ingressou nesse mundo de academia, nunca vou esquecer da minha primeira aula... Vai com Deus, meu irmão! Que Jesus te receba de braços abertos. Meus pêsames a toda a família! Você vai fazer muita falta", escreveu Gusttavo, com uma foto dos dois no Instagram.

Marcão também trabalhava com outros grandes nomes da música sertaneja como Naiara Azevedo e o músico Raffael Machado.