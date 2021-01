Fernando e Maiara estão em Dubai Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:34 | Atualizado 27/01/2021 11:37

Rio - Maiara e Fernando fizeram suspense durante dois dias sobre o destino da viagem que iriam fazer. Mas assim que chegaram ao seu destino, os cantores revelaram a novidade para os fãs: eles estão em Dubai, nos Emirados Árabes. "Chegamos", escreveu Maiara ao postar uma foto no Instagram, nesta quarta-feira.

Na terça-feira, o casal publicou uma foto com um espumante na sala vip do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. "Foram 13 horas de voo", disse Fernando, que depois mostrou uma foto em que Maiara aparece fazendo escova nos cabelos no quarto de hotel em que estão hospedados.