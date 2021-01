Pedro Sampaio e Gkay Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 14:05 | Atualizado 29/01/2021 14:21

Rio - Gkay e Pedro Sampaio quebraram a internet na tarde desta sexta-feira. Isso porque os dois resolveram fazer uma live surpresa no Instagram, alimentando o burburinho em torno de um possível "remember" entre os dois após supostas indiretas na web . Vale relembrar que a influencer e o DJ tiveram um breve affair no início de 2020.

Durante a live, Gkay questionou: "A gente vai ser sempre assim? Chuta balde e pega balde?", questionou ela, sendo respondida por Sampaio com a seguinte frase: "Você que termina comigo e quer me pegar de novo".

Depois, em tom de brincadeira, ela desabafou aos seguidores. "Viu porque eu e Pedro a gente não dá certo? Ele não fala sério", disse. E Pedro finalizou parafraseando um trecho de sua própria música: "Gkay, você tá fazendo igual à música. ala mal de mim, mas quer me pegar de novo".

Após Pedro Sampaio sair da live, Gkay ainda confessou que a mãe não aprova uma possível relação. “Mainha não gosta do Pedro porque ele tem cara de cafajeste”, disparou antes de encerrar a transmissão na rede social.

No Twitter, a live repercutiu bastante. "A lavação de roupa na live da Gkay é tudo pra mim", postou uma fã.. "a Gkay e o Pedro é o casal que eu quero ver no meu 2021", disse outro seguidor que quer ver os dois juntos oficialmente. "Mano, dá pra sentir a tensão sexual da Gkay e do Pedro Sampaio daqui", escreveu uma terceira.