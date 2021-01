Gkay Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 05:00

fotogaleria Ela é Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, mas todo mundo a chama de Gkay. Aos 28 anos, paraibana de Solânea, município a 140 KM de João Pessoa, ela desde pequena gostava de estudar e por isso sempre foi chamada de 'a intelectual' da família. Chegou a cursar duas faculdades ao mesmo tempo, mas largou tudo pele internet. Benditas redes sociais que mudaram em todos os sentidos a sua vida. Amiga de muitas celebridades, Gkay dá dica de como manter as amizades no mundo dos famosos: "O que não se deve mexer no mundo dos famosos é não expor tudo, não expor demais. Evitar. Têm muitas coisas que é melhor não gravar, não filmar e fingir que não viu", entrega.

O que fez você largar duas faculdades (Direito e Relações Internacionais) para apostar na internet. Teve medo de não dar certo?

Eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Gostava e gosto muito de estudar e eu fazia mesmo as duas faculdades, mas o que me levou a largar, por incrível que pareça, foi uma conversa que eu tive com o meu pai. Quando eu iniciei na internet, esse trabalho começou a me consumir muito. Me consumir no sentido de aparecer uma boa oportunidade em uma semana de provas, por exemplo. Eram oportunidades que eu não podia perder, deixar de fazer e eu acabava perdendo as provas. Fui perdendo também as reposições das provas e eu ia perdendo as cadeiras, as matérias e acabava deixando as faculdades de lado. Fui conversar com o meu pai e ele falou assim: 'Gessica, isso que você está vivendo pode ser a oportunidade que você precise agarrar agora. Então agarra e depois, qualquer coisa que acontecer, você volta porque é um menina estudiosa e vai conseguir retomar'. Eu tive muito medo. Fiquei muitos meses receosa e até arrependida. Mas, eu segui o meu coração e os sinais de Deus. Essa conversa com o meu pai, eu senti que foi um sinal de Deus. Deu muito certo. Continuo estudando. Faço teatro, faço idiomas e gosto muito de ler. Eu considero o estudo a base de tudo e por isso eu sempre incentivo as pessoas a estudarem. Tenho certeza de que o tempo que eu passei na faculdade me ajudou muito a construir essa Gessica que sou hoje.



Publicidade

Pode-se dizer que você hoje é rica? Que a internet mudou a sua vida? O que ela te deu no sentido mesmo financeiro e realizações?

Sim. Eu sou rica. Não tenho essa hipocrisia de dizer que a internet não mudou a minha vida na questão financeira. Mudou a minha vida completamente em todos os sentidos. No financeiro, principalmente, e graças a Deus hoje eu sustento toda a minha família. Pago os estudos dos meus primos e trago vários benefícios para todos que antes, eu não poderia dar. A internet mudou a minha vida de uma forma transformadora.

Quem era Gkay de alguns anos atrás? Dizem que você mudou bastante...É verdade?

Mudei bastante esteticamente e amadureci. Sou outra mulher porque quando eu comecei na internet, eu era uma menina que nem sabia direito o que eu estava fazendo. Aprendi muitas coisas, amadureci, me empoderei muito e mudei, sim. Acho que isso é o bom da vida! Imagina uma pessoa sendo por anos a mesma, sem nenhuma mudança ou transformação e sem coragem de mudar. É preciso ter coragem para mudar. Eu mudei de estado, mudei de cidade, mudei de casa e de vida. Eu tenho muito orgulho das minhas mudanças, que acabaram construindo uma pessoa incrível.

Publicidade

A Gkay no lado profissional também mudou e evoluiu. Como você avalia essa mudança?

Com certeza. O meu lado profissional mudou bastante porque quando eu comecei, eu não tina muita noção. Fazia as coisas meio que levada, meio que natural. Hoje, eu não só tenho noção como sei da importância e da minha responsabilidade que é muito maior. Eu evoluí muito e com certeza ainda tenho muito o que aprender e evoluir.



Você fez plásticas? Quantas foram e gosta do que vê no espelho ou ainda pretende mexer em alguma coisa?

Fiz plásticas e não tenho problemas para falar sobre esse assunto. Fiz silicone, rinoplastia, bichectomia, preenchimento... Estou muito feliz. Também se não tivesse feliz depois de um monte de coisas dessas (risos)... Eram operações e cirurgias que eu tinha muita vontade de fazer, mas não tinha condições financeiras de fazer. Sou da opinião que quando você deseja mudar algumas coisas e tem condições de bancar, qual é o problema?



Publicidade

Já sofreu algum preconceito por ser nordestina?

Já. Mas acho que sofri mais por ser mulher do que nordestina. Vi comentários pejorativos, que nós sabemos que existem contra os nordestinos. Sofri também perguntas intencionadas, mas eu sempre relevei porque acho que a xenofobia é algo tão obsoleto e ultrapassado que não merece nem atenção.



O que você descobriu e aprendeu que não é de bom tom ou não se deve mexer no mundo dos famosos já que agora você é amiga de muitos?

Acho que o que não se deve mexer no mundo dos famosos é não expor tudo, não expor demais. Evitar. Têm muitas coisas que é melhor não gravar, não filmar e fingir que não viu para depois não te pedirem um pronunciamento sobre aquilo que você não quer fazer (risos).

Publicidade

O que você não tolera?

Não tolero gente que cria clima errado. Sabe aquele tipo de pessoa que não te fala o que ela realmente quer falar naquele momento e fica enrolando? É aquela pessoa que você manda logo: 'pula a abertura'. Não tolero. Eu prefiro que a pessoas chegue pra mim e fale ou pergunte: 'pode fazer?'. Detesto que me enrole. Chega na sinceridade. Outra coisa que eu não tolero é ser feita da idiota. Nunca deixe de me contar a informação. Nunca deixe de me contar uma coisa, não deixe para contar depois. Detesto.



Existe ou não a fogueira da vaidade entre os influenciadores? Já teve o tapete puxado?

Existe sim. É muita vaidade junta em um grupo. Muito ego e eu já tive o tapete puxado, mas acho que não é só no meio dos influenciadores. Acho que qualquer meio de trabalho, um ambiente em que você convive, existe a competição. Existem a vaidade, o ego e a concorrência e eu acho que é preciso ser sábio e ter sagacidade para perceber as coisas e saber também se afastar. Assim a gente vai aprendendo a lidar.



Publicidade

A Gkay quase não fala de amores, paixões e affairs. Faz o estilo mineirinha nas relações amorosas?

Eu não sou mesmo essa pessoa que se abre com relação aos relacionamentos e eu não sei como as pessoas acabam descobrindo (risos). Eu prefiro deixar esse assunto em off porque acho relacionamento tão complicado, tão íntimo e que envolve só duas pessoas... Se você for parar para pensar e explicar, só vai viver de explicações, só vai ter tempo para se explicar. Prefiro que as pessoas foquem mais no meu trabalho.



Você tem algum plano ou alguma meta que pensa em fazer?

Planos e metas são só o que tenho. Sou uma pessoa de muitos planos, sonhos e metas. Inclusive para esse ano, vou dar até um spoiler para vocês. Podem aguardar que eu vou estar na Netflix, vou estar nos cinemas, talvez vou estar novamente na Netflix e vou ter um projeto muito legal.



Publicidade

Como é a Gessica? Ela sabe cozinhar, passar... Faz alguma coisa que ninguém imagina?

Na verdade, a Gessica é uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha. Gosta de maratonar séries, gosta de ler e gosta muito de se inteirar em assuntos que ninguém imagina. Eu tenho esse lado introspectivo e intelectual, digamos assim. Gosto de games e acho que essas são coisas que a Gkay não pratica muito. A Gessica precisa desse tempo e dessa atenção. As pessoas me perguntam: 'você é sempre bem-humorada?'. Não. Existem dias que eu acordo um porre e está tudo bem. Todo mundo é assim e é normal.



Teve ou não affair com Neymar?

Todo mundo acha que eu tive um affair com o Neymar (risos). Estamos aí, Neymar! Brincadeira. Eu amo o Neymar e ele é uma pessoa que sempre me tratou da melhor forma e tem uma energia linda. A gente nunca ficou. Não teria problema nenhum de falar se tivesse ficado com ele até porque o Neymar é um gatinho. É um homem solteiro e eu também sou. Amo o Ney e acho uma pessoa incrível.



Publicidade

Li que você foi roubada por um empresário. Como foi? E agora, você procura acompanhar mais o gerenciamento de sua carreira?

Sm. Eu já passei por muitas experiências ruins com relação ao meu agenciamento. São coisas que ficaram no passado, logo no começo da minha carreira. Graças a Deus estou com equipes maravilhosas, rodeada de pessoas incríveis que só impulsionam a minha carreira. Eu tive um agenciador que falou que eu estava com Síndrome do Pânico e por isso eu não poderia cumprir o compromisso, o evento. Ele pegava o dinheiro do contratante. Ele dizia que eu estava doente e eu em casa postando stories normalmente. Essas entre outras experiências, que ficaram no passado.

O que ainda te falta?

O que ainda me falta é fazer algo internacional. Fazer um projeto e de ser vista pelo mundo, de romper fronteiras. Eu estou me dedicando, estou aprendendo inglês e espero que na minha primeira oportunidade, eu consiga agarrar com unhas e dentes. Acho que não é o que me falta, na verdade, eu acho que é uma meta. Gosto de falar que não me falta nada. Tenho uma família abençoada, amigos, um trabalho que eu amo e faço questão de trabalhar todos os dias. Tenho Deus no meu coração e guiando a minha vida. Então, eu não posso abrir a boca e dizer que falta alguma coisa. Não falta. Se vier algo é para somar e graças a Deus, eu tenho tudo.