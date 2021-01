Gkay Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 09:35 | Atualizado 18/01/2021 09:43

Rio - O nome da influenciadora digital e humorista Gkay é um dos assuntos mais comentados no Twitter desde a madrugada desta segunda-feira e o motivo é um tanto quanto inusitado. Os fãs da paraibana levantaram a suspeita de que ela estivesse grávida. Gkay se surpreendeu com a história e negou, dizendo que "soube da gravidez" pelas redes sociais. "Gente, eu tô grávida e ninguém me avisou. Soube pelo twitter. Ufa, ainda bem que vocês existem", escreveu a influenciadora.

Solteira desde o fim do seu relacionamento com o youtuber Rezende, no fim do mês passado, a humorista levou a brincadeira adiante e tem interagido com o seguidores sobre o tema. "Gente, eu ainda estou nos trends como grávida e vamos de chá revelação", postou. Logo em seguida, Gessica também debochou sobre o sexo do bebê inexistente. "Ainda não sei", escreveu.