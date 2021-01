Humorista diz que Covid-19 lhe causou disfunção erétil Reprodução

Por iG

Publicado 02/01/2021 15:10 | Atualizado 02/01/2021 15:10

Michael Blackson, comediante líbero-americano, atualizou seu Instagram para alertar sobre uma sequela da Covid-19 pouco difundida na mídia.

O ator de "Mais Uma Sexta-Feira em Apuros" e do ainda inédito "Um Príncipe em Nova York 2" disse que tem sofrido disfunção erétil desde que se curou do novo coronavírus (Sars-coV-2).



"Se as opções são pegar covid ou se vacinar, confie em mim: escolha tomar a vacina. Eu sofri todo tipo de sintoma. Defecava nas calças, fiquei sem paladar, perdi o desejo de fazer sexo... fiquei com desfunção erétil!", alertou Michael.



Blackson ainda contou que caso o governo precise de alguém para tomar a vacina diante das câmeras para incentivar o público, ele está disponível. "Eu faria, porque fui afetado por isso. Eu sei como é o sentimento".