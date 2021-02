Por O Dia

Publicado 03/02/2021 09:58 | Atualizado 03/02/2021 10:00

Rio - Já acabou, Gessica? No caso, é possível que ela só esteja começando. Em meio a rumores de uma reaproximação com o DJ Pedro Sampaio , Gkay postou fotos pra lá de sensuais em uma praia de Fernando de Noronha. Apesar de já ter voltado da viagem para a ilha, a humorista não perdeu a oportunidade de compartilhar os cliques de biquíni com seus seguidores.