Por O Dia

Publicado 20/02/2021 11:11

Rio - Flávia Noronha e Nelson Rubens protagonizaram um momento de tensão no TV Fama, na última segunda-feira (15). Nelson criticou a postura da apresentadora do programa da RedeTV, por fazer um comentário sobre o orçamento do SBT para o retorno de Chaves à grade da emissora.

Flávia questionou se o SBT teria condições financeiras para bancar um novo contrato de exibição de Chaves e Chapolin, considerando os efeitos da pandemia do coronavírus e os gastos que a emissora teve com a Libertadores.

"O Larry King ensinava o seguinte: quando você faz uma pergunta, já vai direto e não fica fazendo comentário", disse Nelson fugindo da pergunta principal. A apresentadora reagiu dizendo que não havia entendido o comentário. "Quando você já vai, vai direto na pergunta. Não adianta ficar (em) meandros. Eles falam isso", o jornalista completou.

"Mas eu sou apresentadora, eu tenho que dar minha opinião. Aí depois eu pergunto para você. Agora você responde o que eu te perguntei. Pode responder. Estamos aqui para isso", disse Flávia encerrando o assunto e voltando ao tema dos contratos do SBT.

Confira abaixo o momento em que a pequena discussão acontece: